More Rial fue imputada en las últimas horas por robo, lesión y amenazas. Esto ocurrió tras participar del ataque a un auto de un joven a la salida de un boliche de Córdoba, aunque ella en un principio desmintió dicho incidente al explicar que la habían intentado asaltar.

Tras la publicación de una serie de videos en donde se la ve en el lugar del acto, la hija de Jorge Rial decidió salir a dar su versión. Además, tal como lo mostraron en "LAM", uno de los clips muestra a la influencer pidiendo $3000 por la patente que se robaron junto a sus amigas.

.

"No estuve con este chico cuando estaba con mi pareja anterior", aclaró en primer lugar en charla con "LAM" sobre la versión de que había engañado a El Maxi con el joven involucrado. Además, se sinceró: "Yo no toqué nunca el auto pero tengo culpas por haber sido cómplice de eso. Me voy a hacer responsable de haber estado en el lugar".

More Rial respondió las acusaciones en su contra.

"Intenté pararlas pero tienen sus motivos porque no es ningún santo, ya se va a saber en la Justicia", comentó. En la misma sintonía, More Rial volvió a apuntar contra el chico que la denunció: "Es muy cachivache él de querer hacer esto. Me llamaron para sacarme plata".

Si bien la influencer insistió que Dylan "hizo banda de cosas", prefirió no mencionarlas durante la entrevista con "LAM". "Lo denuncié por un montón de líos, no fue amigo mío nunca. Me veía con él pero nunca fue mi novio", completó sobre la denuncia por la que fue imputada en la Justicia.