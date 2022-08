More Rial no para de acumular escándalos en las últimas semanas. Tras ser acusada por una emprendedora por no cumplir con una publicidad de carteras que acordaron, un nuevo evento la tenía en el centro de la escena. La influencer fue mencionada como parte del robo de una patente, aunque ella se encargó de desmentir dicha versión.

El panorama para la hija de Jorge Rial podría cambiar notablemente a raíz de la aparición de una serie de videos de la noche del altercado que protagonizó. Fernanda Iglesias compartió en "LAM" las historias que las amigas de la ex pareja de El Maxi subieron a su cuenta de Instagram en donde se las ve golpeando y rompiendo vidrios de un coche.

.

Dicho vehículo corresponde a Dylan Rodríguez, quien salió un tiempo con More Rial. Para sorpresa del panel de programa, la relación pasajera habría tenido lugar mientras ella estaba con el cantante, con quien se separó hace varias semanas.

Escándalo con More Rial.

Según lo que relató el joven, el conflicto comenzó cuando él tuvo un romance con una de las amigas de la influencer. Tras ser visto con una ex pareja, More Rial y sus amigas se habrían acercado a él en un boliche y lo golpearon. De todos modos, ellas lo habrían invitado a una fiesta para continuar la noche, aunque él lo rechazó.

Horas después, y tras quedarse con la chica que aparece como su ex novia, fue despertado con un gran impacto. "Escuché un ruido tremendo, salieron los vecinos también", detalló Dylan en lo que conversó con Iglesias.

More Rial quedó imputada por robo, lesiones y amenazas.

El escándalo escaló cuando las jóvenes compartieron en sus redes sociales los videos rompiendo su auto. Incluso, durante un vivo, More Rial pidió $3000 por la patente que se llevaron del vehículo. Tras lo ocurrido, las chicas quedaron imputadas por robo, lesiones y amenazas.