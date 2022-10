Si bien el estreno de " ¿Quién es la máscara??" no le trajo a Telefe el rating que esperaba, sí le trajo a la audiencia argentina una dupla que no sabíamos que necesitábamos: la amistad entre Lizy Tagliani y Wanda Nara. Las dos mujeres no podrían venir de lugares más diferentes, pero gracias a su tiempo compartido en el programa forjaron un vínculo que volvió a brillar en las redes sociales en las últimas horas.

Cerca del final de las grabaciones de " ¿Quién es la máscara??", los investigadores comenzaron a despedirse para volver a sus ocupadas vidas. En un emotivo gesto, Lizy Tagliani saludó a cada uno de sus colegas desde su cuenta de Instagram, donde les dedicó sentidos mensajes a cada uno y provocó la emoción de la empresaria.

.

Cuando le llegó el turno a Wanda Nara, Lizy no se guardó nada: "Para mí es como la virgencita del tiempo... en cada casa el color con que se la mira es distinto... pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda... tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga 'la Noemí' no tenía, una complicidad con unas formas y un humor que me encanta, pero no con todos se puede porque es picante, pero para mí de lo mejor", comenzó su mensaje la humorista.

"No deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte... y ni hablar su familia... está pendiente de todo, es tan especial, es una madraza, está atenta a cada necesidad de sus peques; obvio, como muchas madres, dirán... pero siendo lo que es podría ser la mamá de Angélica de Rugrasts y, sin embargo, es Marge de Los Simpson; no deja un instante a sus bebés", continuó.

La emotiva despedida de Lizy que movió a las lágrimas a Wanda Nara.

Para terminar, Lizy Tagliani cerró con una emotiva frase: "Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira para ser la hermana de Wanda, sé que seríamos buenas hermanas". El sentido mensaje de la conductora logró tocar el corazón de Wanda Nara, quien le respondió emocionada: "Me hiciste llorar. Mucho te quiero, con el alma sos mi hermana".

El picante intercambio entre Lizy Tagliani y Wanda Nara que divirtió en Instagram

Como evidencia de la amistosa relación entre las dos investigadoras de " ¿Quién es la máscara??", apenas 24 horas antes de intercambiar sentidos mensajes, las mujeres se tiraban "palitos" por las redes sociales. El pasado lunes, Lizy compartió con sus más de 6 millones de seguidores una foto en la concesionaria, donde posó frente a su Fiat Cronos con un llamativo look: un vestido rojo floreado, emparejado con un saco marrón cruzado, una cartera blanca con detalles dorados y unos zapatos verdes y amarillos con plateado.

Los seguidores de la co-conductora de "Por el mundo" reaccionaron con humor al estrepitoso atuendo, enviándole el amor de siempre a través de sus comentarios. Entre los cientos de reacciones, también apareció el mensaje de Wanda Nara, quien no se guardó nada a la hora de comentar en el look de su amiga:

Lizy Tagliani y Wanda Nara intercambiaron "palitos" por Instagram.

"Este look es todo", comentó la empresaria. "Ni la abuela de mamá cora se atrevió a tanto", agregó con humor, haciendo referencia al personaje de Antonio Gasalla en "Esperando la carroza". El comentario de la ex de Mauro Icardi no pasó desapercibido, reuniendo casi 15 mil 'me gusta's por parte de los usuarios de Instagram.

Lejos de quedarse en el molde, Tagliani le respondió re picante refiriéndose a los filtros de Instagram que usa su compañera. "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto...", le retrucó la conductora, redoblando la apuesta y demostrando una vez más la amistad de fierro entre dos mujeres que no se guardan nada.