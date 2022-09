Rocío Moreno cobró mucha notoriedad tras separarse de Paulo Londra, con quien tuvo dos hijas y no terminó su relación en los mejores términos. La joven y el cantante se distanciaron cuando ella todavía estaba embarazada de la segunda bebé, algo que no cayó bien en el entorno familiar de la modelo.

Sin embargo, la disputa legal y mediática parece haber quedado atrás y la cordobesa está enfocada por completo en sus hijas, además de las cuestiones laborales. A través de una publicación de Instagram, se mostró junto a Naomi Isabella y Francisca en un aeropuerto lista para viajar, a pesar de que no aclaró su destino.

"Una escapadita por trabajo y como siempre mis tesoritos acompañándome para todos lados", escribió Rocío Moreno en lo que podría ser una indirecta a Paulo Londra. Tiempo atrás, el rapero quedó envuelto en una polémica por estar de fiesta en lo que era un supuesto viaje laboral a Estados Unidos para grabar una serie de videos, por lo que tuvo que grabar una aclaración contra los haters.

Rocío Moreno, de viaje con sus hijas y ¿un mensaje para Paulo Londra?

De todos modos, la ex pareja del artista no parece interesada en volver a estar en el centro de las noticias. A finales de julio, le hizo un gran festejo de cumpleaños a Isabella en su segundo aniversario y no se mostró junto al padre de la criatura, quien mantiene una complicada agenda por su carrera.

Lo cierto es que Paulo Londra rehizo su vida sentimental y lleva meses con Martina Quetglas, su nueva novia. El vínculo entre ambos está muy afirmado, a tal punto que decidieron tatuarse juntos como muestra del amor que se tienen.