Teto Medina dio una noticia alentadora sobre su salud: "La quimioterapia funcionó muy bien..."

Marcelo "Teto" Medina utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. En un video, contó cómo avanza su tratamiento contra el cáncer, tras contarlo en un video en enero de 2026. Dio una noticia que lo llenó de alivio: no necesitará operarse del hígado, y ahora enfrentará una nueva etapa con optimismo y ganas de seguir adelante.

"Ayer estuve visitando al cirujano, fui a verlo para ver si me operaba o no me operaba", comenzó relatando Teto al referirse a una de las principales dudas que tenía sobre los próximos pasos a seguir. La incertidumbre lo acompañó durante días. Pero la respuesta fue mejor de lo que esperaba. En ese sentido, dio la noticia que lo llenó de alivio: "Una de las posibilidades era la operación de hígado y me dijeron que no hay necesidad de operar". El cuerpo respondió.

Según explicó el conductor, el tratamiento dio buenos resultados. "La quimioterapia funcionó muy bien en mi cuerpo. Me pone contento porque hice caso", aseguró. Con sinceridad, también habló del esfuerzo que implicó atravesar este proceso. "Cuando uno tiene muchos peligros de quimioterapia hay cosas que no podés comer, pero tenés ganas y no... estuve firme, hice lo que había que hacer". Un testimonio de disciplina y fortaleza en medio de la adversidad.

De cara a lo que viene, detalló cómo continuará su tratamiento: "Ahora en esta nueva etapa lo que tengo que hacer son 21 días de inmunoterapia y después ver cómo sigue todo, cuidándome y haciendo caso". Lejos de bajar los brazos, el Teto se mostró optimista y con ganas de seguir adelante. "Contento, la actitud es siempre la misma. Ahora volví a trabajar", agregó. El trabajo, para él, es vida.

Antes de cerrar, dejó un mensaje para quienes atraviesan una situación similar. "Quiero decirles a todos los que están pasando por esto que empiecen a conectarse con la gente que se está curando. Salgamos de esa mirada tan triste de cuando te dicen la palabra cáncer", expresó. Además, también se dirigió a quienes acompañan a pacientes: "Si acompañás a alguien que está padeciendo esto, escuchalo pero con buena onda. Ya es suficiente con lo que uno está pasando".

"Todo va a pasar, se va a solucionar. Vamos para adelante, que se puede", concluyó Teto, con un mensaje esperanzador que no tardó en generar repercusión entre sus seguidores. La noticia de que evitó una cirugía de hígado es un alivio enorme. La quimioterapia funcionó. Ahora viene la inmunoterapia.

Pero el conductor ya demostró que tiene carácter. Y también empatía. Porque no solo habló de su pelea, sino que tendió un puente a los que sufren lo mismo. Su consejo de conectar con gente que se cura es un cambio de paradigma. En lugar del miedo, la esperanza. Así se pelea el cáncer.