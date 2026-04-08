Crónica lanza "Cara a Cara", un ciclo de debate sin filtro sobre la actualidad

Crónica refuerza su apuesta digital con el lanzamiento de "Cara a cara", un nuevo programa que se suma a la grilla de El Streaming, el canal en vivo que el medio impulsó para conectar su identidad histórica con las nuevas audiencias.

Con la conducción de Facundo Pedrini y Ernesto Hadida, el ciclo propone un formato de debate frontal entre invitados con posturas opuestas. El programa busca exponer la tensión y la polarización que atraviesan la agenda pública, con discusiones directas y sin rodeos.

"Cara a cara" combina análisis crítico, editoriales y entrevistas en un espacio que confronta ideas y pone en primer plano los temas que marcan el pulso diario del país. La propuesta apunta a ofrecer herramientas para entender el presente político y social.

"Cara a cara" combina análisis crítico, editoriales y entrevistas.

El programa se emitirá los martes a las 18 horas a través del canal de YouTube de Crónica, donde se puede seguir toda la programación en vivo.

Este estreno forma parte de la consolidación de El Streaming, una plataforma que ya cuenta con otros ciclos como "El pueblo quiere saber", "No Apuesten X Este Trío" -con Camilo García, Carucha Podestá y Walter Leiva- e "Ignorantes del Derecho", conducido por Alejandra Maglietti y Juan Bautista Torres López.

Con esta incorporación, Crónica amplía su oferta de contenidos y apuesta a formatos dinámicos que reflejan el clima actual del debate público.