Cuarteto de Nos lanza su primer álbum en vivo "Sigo atravesando puertas" grabado en Buenos Aires

Tras décadas de carrera, Cuarteto de Nos finalmente decidió dar un paso clave en su historia: editar su primer álbum en vivo. "Sigo atravesando puertas" captura uno de los conciertos más importantes de su trayectoria reciente, registrado en septiembre de 2025 durante su explosivo show en el Estadio Ferro de Buenos Aires.

El título del material dialoga directamente con su último disco de estudio, Puertas, y funciona como una declaración artística del presente del grupo: una etapa de expansión sonora, renovación estética y conexión permanente con nuevas audiencias alrededor del mundo.

Cuarteto de Nos hizo vibrar el Estadio Ferro con un show histórico que ahora queda inmortalizado en su primer disco en vivo

La presentación de Puertas estructura el corazón conceptual del espectáculo y su impactante puesta audiovisual. Sin embargo, el show también propone un recorrido demoledor por los grandes clásicos que marcaron los últimos veinte años de la banda. El setlist combina potencia, ironía y emoción con canciones fundamentales de discos como "Raro", "Bipolar", "Porfiado", "Habla tu espejo", "Apocalipsis Zombi", "Jueves" y "Lámina Once".

La vigencia de sus canciones atraviesa generaciones. Temas como Yendo a la casa de Damián, encargada de cerrar el recital, conviven con nuevas composiciones como Esplín, demostrando que la identidad del grupo sigue evolucionando sin perder frescura ni conexión con el público.

El concierto de Ferro se suma a una seguidilla de hitos internacionales recientes: presentaciones con entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y en el Movistar Arena de Santiago de Chile, confirmando su enorme presente en la escena latina.

La banda uruguaya captura la potencia de su presente artístico en un registro que recorre clásicos, nuevas canciones

Actualmente, Cuarteto de Nos se ubica entre los cinco artistas de rock latino más escuchados del continente. Solo en 2025, más de 400 mil personas asistieron a sus shows en 46 ciudades. En el plano digital, la banda supera los 5 millones de oyentes mensuales en Spotify y roza los 2 millones de suscriptores en YouTube, cifras que respaldan su impacto global.

En paralelo, la banda ya prepara su Tour Puertas 2026, que tendrá una fuerte parada en Argentina con presentaciones en el Movistar Arena, el Estadio Atenas de La Plata, el Hierlam XL de Paraná y el Umma Club de Posadas. Además, durante el año se anunciarán nuevas fechas internacionales y se sumarán canciones al repertorio en vivo, manteniendo el espíritu inquieto y renovador que define su carrera.

Porque si algo caracteriza a Cuarteto de Nos es su movimiento constante: nuevas puertas se abren, nuevos públicos llegan y la historia continúa escribiéndose sobre el escenario.