2 Minutos se suma al show de Evaristo Páramos en el Movistar Arena

La escena punk de Buenos Aires se prepara para una noche que promete quedar en la memoria del público. 2 Minutos fue confirmada como la banda encargada de abrir el esperado show de Evaristo Páramos el próximo 26 de abril en el Movistar Arena Buenos Aires.

El regreso del histórico referente del punk en español a la Argentina suma así un ingrediente clave con la participación de la banda de Valentín Alsina, uno de los nombres fundamentales del género en el país. Con décadas de trayectoria y un repertorio cargado de clásicos, 2 Minutos será la encargada de encender la noche desde el primer momento.

2 Minutos abrirá la noche punk en el Movistar Arena Buenos Aires con sus clásicos del punk argentino

La presencia del grupo no es casual. El espíritu directo, combativo y callejero que caracteriza a 2 Minutos dialoga de forma natural con la obra de Evaristo, cuya carrera marcó a generaciones dentro del punk en español.

El concierto también significará el regreso del ex líder de La Polla Records a Buenos Aires tras su última visita, cuando protagonizó un show explosivo con entradas agotadas en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Aquella presentación, que superó las dos horas y recorrió más de 40 canciones, se convirtió en una auténtica celebración del punk.

Evaristo Páramos regresará a Buenos Aires con un show que recorrerá canciones de La Polla Records y sus distintos proyectos

En esta nueva visita, Evaristo promete un espectáculo especial que repasará distintas etapas de su carrera. El repertorio incluirá canciones de La Polla Records y también material de otros proyectos fundamentales de su trayectoria como Gatillazo, The Kagas, The Meas y su actual banda Tropa do Carallo.

Con 2 Minutos abriendo la jornada y Evaristo encabezando una lista de canciones que atraviesa décadas de historia, el show se perfila como una de las noches punk más importantes del año en Buenos Aires, con pogo asegurado, clásicos coreados y la energía intacta de un género que sigue vivo sobre los escenarios.