Arcángel confirma tercera fecha en el Movistar Arena: cuándo será su último show en Buenos Aires

El fenómeno de la música urbana Arcángel confirma una tercera y última fecha en el Movistar Arena de Buenos Aires luego de que los shows anunciados para el 28 y 30 de agosto se agotaran en cuestión de minutos.

De esta manera, el artista puertorriqueño se presentará también el 29 de agosto, completando tres noches consecutivas en el Movistar Arena Buenos Aires en lo que será su primer concierto en solitario en la ciudad.

Las entradas para esta nueva función estarán disponibles desde el martes 10 de marzo a las 16 horas, a través del sitio oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago y la posibilidad de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Arcángel suma una tercera y última fecha en el Movistar Arena Buenos Aires

Un tour para celebrar 20 años de carrera

Estos conciertos forman parte de la gira mundial con la que el artista presentará su nuevo álbum La 8va Maravilla, un trabajo que celebra dos décadas de trayectoria de una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.

El disco reúne colaboraciones con grandes artistas de la escena como Ricky Martin, Daddy Yankee, Sech, Beéle y Grupo Firme, entre otros.

El artista presentará su nuevo álbum La 8va Maravilla celebrando 20 años de trayectoria

Previo al lanzamiento del álbum, Arcángel realizó un viaje de 18 días por las Siete Maravillas del Mundo junto a familiares y amigos, experiencia que quedó registrada en su canal de YouTube y que inspiró el concepto del proyecto.

Un referente de la música urbana

Con una carrera que marcó generaciones, Arcángel se consolidó como uno de los pioneros del trap en español y una de las figuras clave en el desarrollo del reggaetón moderno.

Su legado incluye numerosos hits, premios y colaboraciones, además de haber impulsado a nuevos talentos dentro de la escena urbana.

Los fans argentinos de Arcángel vivirán tres noches históricas el 28, 29 y 30 de agosto

El propio Bad Bunny destacó su influencia al afirmar: "Es el artista más importante del género urbano. Ha inspirado a creer en el talento", mientras que Duki lo definió como "una leyenda en su país y en todo el continente".

Con tres fechas confirmadas y una enorme expectativa entre sus fans, Buenos Aires se prepara para recibir a una de las grandes figuras de la música urbana en una serie de conciertos que prometen recorrer sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su último trabajo discográfico.