Pimpinela suma una nueva función en el Movistar Arena tras agotar localidades

El fenómeno de Pimpinela sigue creciendo y no conoce límites. Tras agotar entradas en distintas ciudades de América y España con su multipremiado espectáculo "Noticias del Amor", Lucía y Joaquín Galán anunciaron una nueva función en el Movistar Arena para el próximo 9 de octubre, a pedido del público.

El show, recientemente distinguido con dos Premios Estrella de Mar -incluido el Oro 2026-, propone una experiencia que va más allá de lo musical. Se trata de un recorrido emocional que combina canciones, relato y puesta en escena para abordar las relaciones humanas desde una mirada íntima, pero también cargada de humor y dramatismo, sello característico del dúo.

Lucía y Joaquín Galán vuelven al Movistar Arena con una fecha extra de "Noticias del Amor"

Sobre el escenario, Pimpinela despliega un espectáculo integral junto a músicos, coros y bailarines, interpretando tanto sus clásicos eternos como nuevas composiciones. Temas como "Olvídame y pega la vuelta", "A esa", "Dímelo delante de ella" y "Valiente" conviven con canciones más recientes que continúan ampliando su legado artístico.

La gira nacional también llevará este espectáculo a distintas ciudades del país como Neuquén, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan, Salta y Tucumán, consolidando una conexión intacta con su público a lo largo de generaciones.

Con esta nueva fecha en Buenos Aires, Pimpinela reafirma su vigencia y su capacidad de convocatoria, demostrando que sus historias de amor -y desamor- siguen emocionando como el primer día.