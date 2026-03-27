"The Boys of Dungeon Lane", lo nuevo de Paul McCartney: cómo es y cuándo sale
El legendario artista lanzará su nuevo disco, un trabajo introspectivo que recorre su historia personal y sus primeros años en Liverpool
Paul McCartney confirmó el lanzamiento de "The Boys of Dungeon Lane", su decimoctavo álbum de estudio en solitario, que verá la luz el próximo 29 de mayo a través de MPL/Capitol Records. Como adelanto, ya se encuentra disponible "Days We Left Behind", una canción íntima que anticipa el tono emocional del proyecto.
Lejos de ser solo un nuevo disco, el trabajo se presenta como una obra profundamente personal en la que el ex The Beatles revisita sus recuerdos más íntimos. A través de nuevas composiciones, el artista reconstruye los años formativos que marcaron su vida, desde su infancia en el Liverpool de la posguerra hasta sus primeras experiencias musicales junto a John Lennon y George Harrison, mucho antes del fenómeno global de la Beatlemanía.
El álbum toma su nombre de una de sus canciones y funciona como una puerta simbólica hacia ese pasado. "Days We Left Behind" refleja esa mirada introspectiva, con una narrativa cargada de nostalgia que remite a lugares, momentos y emociones que definieron su camino artístico.
El proyecto comenzó a gestarse hace cinco años, cuando McCartney se reunió con el productor Andrew Watt. A partir de una sesión espontánea, surgieron las primeras ideas que luego darían forma al disco, grabado a lo largo del tiempo entre giras y sin la presión de plazos, permitiendo un proceso creativo libre y experimental.
Musicalmente, "The Boys of Dungeon Lane" recorre distintos estilos, combinando rock, baladas y arreglos clásicos que remiten a las distintas etapas de su carrera. Con McCartney a cargo de la mayoría de los instrumentos, el álbum mantiene una impronta artesanal que conecta con sus primeros trabajos solistas.
Track list
- As You Lie There
- Lost Horizon
- Days We Left Behind
- Ripples in a Pond
- Mountain Top
- Down South
- We Two
- Come Inside
- Never Know
- Home to Us
- Life Can Be Hard
- First Star of the Night
- Salesman Saint
- Momma Gets By
Con este lanzamiento, Paul McCartney vuelve a mirar hacia atrás para contar, con honestidad y sensibilidad, la historia previa al mito, ofreciendo una de sus obras más personales hasta la fecha.