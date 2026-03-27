"The Boys of Dungeon Lane", lo nuevo de Paul McCartney: cómo es y cuándo sale

Paul McCartney confirmó el lanzamiento de "The Boys of Dungeon Lane", su decimoctavo álbum de estudio en solitario, que verá la luz el próximo 29 de mayo a través de MPL/Capitol Records. Como adelanto, ya se encuentra disponible "Days We Left Behind", una canción íntima que anticipa el tono emocional del proyecto.

Lejos de ser solo un nuevo disco, el trabajo se presenta como una obra profundamente personal en la que el ex The Beatles revisita sus recuerdos más íntimos. A través de nuevas composiciones, el artista reconstruye los años formativos que marcaron su vida, desde su infancia en el Liverpool de la posguerra hasta sus primeras experiencias musicales junto a John Lennon y George Harrison, mucho antes del fenómeno global de la Beatlemanía.

Paul McCartney anunció The Boys of Dungeon Lane

El álbum toma su nombre de una de sus canciones y funciona como una puerta simbólica hacia ese pasado. "Days We Left Behind" refleja esa mirada introspectiva, con una narrativa cargada de nostalgia que remite a lugares, momentos y emociones que definieron su camino artístico.

El proyecto comenzó a gestarse hace cinco años, cuando McCartney se reunió con el productor Andrew Watt. A partir de una sesión espontánea, surgieron las primeras ideas que luego darían forma al disco, grabado a lo largo del tiempo entre giras y sin la presión de plazos, permitiendo un proceso creativo libre y experimental.

"The Boys of Dungeon Lane" un álbum atravesado por la nostalgia y sus orígenes

Musicalmente, "The Boys of Dungeon Lane" recorre distintos estilos, combinando rock, baladas y arreglos clásicos que remiten a las distintas etapas de su carrera. Con McCartney a cargo de la mayoría de los instrumentos, el álbum mantiene una impronta artesanal que conecta con sus primeros trabajos solistas.

Track list

As You Lie There

Lost Horizon

Days We Left Behind

Ripples in a Pond

Mountain Top

Down South

We Two

Come Inside

Never Know

Home to Us

Life Can Be Hard

First Star of the Night

Salesman Saint

Momma Gets By

Con este lanzamiento, Paul McCartney vuelve a mirar hacia atrás para contar, con honestidad y sensibilidad, la historia previa al mito, ofreciendo una de sus obras más personales hasta la fecha.