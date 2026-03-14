Leandro Gracián: "Lo más importante era darle seguridad a los jugadores"

Técnico que debuta, gana... dice la frase, en este caso se cumplió a la perfección ya que Leandro Gracián se puso el buzo de DT y finalizó su primer partido en Quilmes con un 3-0 ante Patronato. Tras el triunfo, el entrenador habló en conferencia de prensa: "Es bueno el triunfo y valida algunas cuestiones, lo primero que tengo que decir es que esto es mérito de los futbolistas, cuando llegué olí que no se les estaba dando, es el premio que tienen al esfuerzo. Es un buen triunfo, estamos contentos y empezamos a hacerle sentir a los rivales que la localía es importante para nosotros".

"Creo que cuando el equipo está ordenado y entiende como tiene que defender, las piezas comienzan a destacarse. Hubo puntos muy altos en un equipo muy corto, atacando con mucha gente, le pusimos mucho ritmo al partido", añadió Gracián.

El Tanito dijo que debían imprimirle seguridad al equipo: "Lo más importante era darle seguridad a los jugadores, sabíamos que el rival no iba a atacar con mucha gente pero el nerviosismo propio podía darle chances. se achicó cuando había que achicar, se alargó la línea defensiva cuando había que hacerlo y desde ahí el equipo sintió seguridad".

"Nuestro juego es mixto, cuando nos presionan tratamos de entrar. Queremos jugar mucho en campo contrario y con la cantidad de gente que tenemos que entrar. Patronato te propone un juego de mucha disputa con mucha gente en la zona central, eso lo sabíamos. Este torneo me ha dado mucha experiencia y lo que tenemos que lograr es que los futbolistas crean en ellos, los partidos van a ser todos distintos pero si los futbolistas tienen una mentalidad igual durante todo el año, el grupo va a sentir a Quilmes como propio", finalizó el entrenador.