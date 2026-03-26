Accidente en Quilmes Centro: colisionaron dos vehículos en una esquina transitada

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Moreno y Dorrego, en Quilmes Centro, donde colisionaron un Volkswagen Gol y una camioneta.

Según se informó, el Volkswagen Gol, conducido por una mujer, circulaba por Dorrego, mientras que la camioneta avanzaba por Moreno. Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos terminaron impactando en la esquina.

Tras el choque, se hizo presente en el lugar personal del SAME, que asistió a los involucrados en el lugar. Sin embargo, no fue necesario el traslado de ninguna persona a un centro de salud.

En tanto, agentes de Patrulla Urbana trabajaron en la zona para ordenar la circulación vehicular y prevenir mayores complicaciones en el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

El siniestro generó demoras momentáneas en una esquina de importante circulación, aunque la situación fue normalizada poco después.