Alarma en Quilmes: establecimientos educativos activaron protocolos por mensajes vinculados a un reto viral de TikTok

En las últimas horas, distintos establecimientos educativos de Quilmes activaron los protocolos correspondientes tras la aparición de mensajes con la frase "mañana tiroteo" en sectores internos de las instituciones, en hechos que estarían vinculados a un reto viral difundido en TikTok.

Las inscripciones fueron detectadas en puertas de baños y otros espacios dentro de los establecimientos, lo que motivó una rápida intervención de los equipos directivos.

De acuerdo a lo informado, en todos los casos se aplicaron las medidas previstas: se activaron los protocolos de seguridad, se dio intervención a las autoridades educativas y se notificó a los organismos superiores para evaluar la situación y definir los pasos a seguir.

Según trascendió, los propios estudiantes involucrados reconocieron haber realizado las pintadas y señalaron que se trató de una acción enmarcada en un desafío viral que circula en redes sociales, y que ya se habría replicado en otros puntos de la región.

Desde las instituciones remarcaron que no se registraron incidentes ni situaciones de riesgo, y que se continúa trabajando de manera articulada con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y reforzar las acciones preventivas dentro del ámbito escolar.

El episodio se suma a otros casos similares detectados recientemente, lo que llevó a reforzar la aplicación de protocolos ante este tipo de situaciones en el sistema educativo.

Pánico y viralización de contenidos falsos

Las inscripciones fueron detectadas en puertas de baños y otros espacios dentro de los establecimientos, lo que motivó una rápida intervención de los equipos directivos.

De acuerdo a lo informado, en todos los casos se aplicaron las medidas previstas: se activaron los protocolos de seguridad, se dio intervención a las autoridades educativas y se notificó a los organismos superiores para evaluar la situación y definir los pasos a seguir.

Según trascendió, los propios estudiantes involucrados reconocieron haber realizado las pintadas y señalaron que se trató de una acción enmarcada en un desafío viral que circula en redes sociales, y que ya se habría replicado en otros puntos de la región.

Desde las instituciones remarcaron que no se registraron incidentes ni situaciones de riesgo, y que se continúa trabajando de manera articulada con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y reforzar las acciones preventivas dentro del ámbito escolar.

El episodio se suma a otros casos similares detectados recientemente, lo que llevó a reforzar la aplicación de protocolos ante este tipo de situaciones en el sistema educativo.

La amenaza habría sido una broma ligada a un reto viral

Tras las investigaciones realizadas por las autoridades, se determinó que el mensaje estaba vinculado a una broma realizada por estudiantes del propio establecimiento, quienes reconocieron haber escrito la amenaza.

Según indicaron fuentes del caso, los alumnos señalaron que se trató de una "broma" relacionada con un supuesto desafío viral de TikTok que ya se habría replicado en otros colegios de la zona sur.