Martes, 10 de marzo de 2026

Albasetti, nueva conductora política de La Libertad Avanza en Quilmes

De esta manera, Albasetti pasa a ocupar el rol que hasta ahora desempeñaba Daniel Rolón.

Redacción FMQ

La Libertad Avanza informó que el presidente del espacio en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, designó a Estefanía Albasetti como responsable de la conducción política del partido en el distrito de Quilmes. La decisión fue difundida a través de las redes oficiales del espacio a nivel provincial y marca una nueva etapa de organización y fortalecimiento territorial del espacio libertario en el municipio.

De esta manera, Albasetti pasa a ocupar el rol que hasta ahora desempeñaba Daniel Rolón, en el marco de una reorganización interna orientada a consolidar la estructura partidaria en el distrito.

Concejal de Quilmes y una de las dirigentes que inició la construcción local de La Libertad Avanza, Albasetti se ha destacado por su presencia territorial y por su actividad política enfocada en problemáticas cotidianas de los vecinos. Desde 2022 mantiene abierto un local político en Yrigoyen 27, en el centro de Quilmes, que se consolidó como el único punto de encuentro del espacio libertario en la ciudad.

Tras conocerse la designación, Albasetti agradeció públicamente la confianza del actual diputado nacional Sebastián Pareja y expresó: "Con responsabilidad y trabajo voy a cumplir el objetivo que pusiste en mis manos, poniendo por delante siempre el proyecto de política liberal del presidente Javier Milei y de la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei".

