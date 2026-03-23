ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en abril de 2026

El Gobierno nacional confirmó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que pagará la ANSES a partir de abril de 2026, en el marco del esquema de actualización mensual por inflación. El incremento responde al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplicará a todos los haberes previsionales, y a la inflación de febrero que fue de 2,9%.

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $380.000, según las cifras oficiales y estimaciones coincidentes, con un aumento de un poco más de 10.000 con respecto a marzo. Además, quienes perciben el haber mínimo continuarán recibiendo el bono de refuerzo de $70.000, por lo que el ingreso total superará los $450.000 mensuales.

En tanto, la jubilación máxima ascenderá a aproximadamente $2,55 millones, consolidando la actualización de todos los niveles del sistema previsional. Este aumento también impacta en otras prestaciones, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas.