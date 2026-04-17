Ataque a balazos en Quilmes: robaron una moto y buscan intensamente a los sospechosos

Un joven fue atacado a balazos por delincuentes mientras se encontraba en un kiosco 24 horas, y como resultado, sufrió una herida en la pierna, aunque se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida La Plata y Sarratea, cuando la víctima se había detenido con su motocicleta para realizar una compra. En ese momento, fue sorprendida por dos motochorros que se movilizaban en otro rodado.

Según se observa en las cámaras de seguridad, uno de los asaltantes descendió del vehículo, lo abordó y, sin mediar demasiadas palabras, le efectuó un disparo en la pierna. Acto seguido, le sustrajo la motocicleta y escapó junto a su cómplice.

A pesar de la violencia del ataque, el joven logró reincorporarse por sus propios medios y posteriormente se constató que la herida no revestía gravedad.

Tras el hecho, la denuncia fue radicada en la Comisaría 9na. En tanto, personal policial trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los autores del robo y avanzar en su detención.