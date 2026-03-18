Caos en Quilmes Centro: mujer fuera de control sembró miedo y terminó reducida

Una mujer en estado de alteración fue reducida en Quilmes Centro y llevada a un centro de salud tras insultar, golpear y amenazar a transeúntes y comerciantes.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en la zona de Yrigoyen entre Rivadavia y Alsina, donde ésta persona comenzó a gritarle a todos aquellos que estaban esperando el colectivo.

A su vez, se metió en una pizzería, donde también continuó agrediendo verbalmente a los trabajadores.

Cabe agregar, que un testigo comentó en Radio FMQ: "Ayer hizo lo mismo y hasta le pegó a un chico. Nos sabemos cómo puede reaccionar más allá de los insultos. Hay gente que le tiene mucho miedo".

Minutos después y tras no poder controlar la situación, personal de Patrulla Urbana, Policía y SAME lograron reducir a la mujer, subirla a la ambulancia y llevarla al Hospita Oller de San Francisco Solano.