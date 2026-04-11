Cerco digital en Quilmes: así cayó una banda que usaba inhibidores para robar autos

Una banda dedicada al robo automotor bajo la modalidad de inhibidores de señal fue desbaratada en las últimas horas gracias al trabajo de investigación de la Oficina de Video Análisis Criminal (OVAC) y la tecnología de Lectores de Patentes (LPR) del Municipio de Quilmes.

Los dos delincuentes, que habían cometido ilícitos en el distrito, fueron capturados tras ser detectados por el sistema inteligente de monitoreo al intentar reingresar a la ciudad.

La investigación se inició tras un robo ocurrido el pasado 8 de abril en la zona de avenida 12 de Octubre y Sáenz Peña. Mediante un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad, los especialistas de la OVAC lograron identificar el vehículo de apoyo utilizado por los delincuentes: un Chevrolet Onix Plus gris con dominio AF-995-QQ.

Con esta información, la patente del rodado fue cargada inmediatamente en la base de datos de alertas del sistema de seguridad municipal. La eficacia de la tecnología aplicada permitió que el vehículo fuera detectado por las cámaras lectoras de patentes en el momento exacto de su ingreso por el Triángulo de Bernal.

Tras emitirse la alerta automática, se coordinó un seguimiento en tiempo real que permitió a las fuerzas de seguridad interceptar el rodado y aprehender a sus dos ocupantes en la intersección de Avenida La Plata y Rodolfo López.

El uso de los Lectores de Patentes (LPR) se consolida así como una herramienta fundamental para el cerrojo digital y la prevención del delito complejo en el distrito.

Este procedimiento ratifica la decisión política de sostener un Estado activo que invierte en infraestructura tecnológica y profesionalización de sus equipos de análisis para garantizar el orden y proteger el patrimonio de los vecinos y vecinas de Quilmes.