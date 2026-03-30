Crisis total en Adopciones Quilmes: suspenden el ingreso de animales por una deuda millonaria

El refugio Adopciones Quilmes anunció que dejará de recibir nuevos animales "de manera indefinida", en medio de una profunda crisis económica que compromete su funcionamiento y la continuidad de la atención que brinda a decenas de perros y gatos rescatados.

La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde la organización explicó que, desde ahora, no ingresará ningún caso nuevo, sin importar la urgencia o gravedad de la situación.

Una decisión forzada por la crisis

Desde el espacio explicaron que la medida no responde a una elección voluntaria, sino a una realidad económica cada vez más difícil de sostener.

Actualmente, el refugio enfrenta una deuda cercana a los 10 millones de pesos, una cifra que, según advirtieron, pone en riesgo la posibilidad de seguir garantizando la atención veterinaria, la compra de alimentos y el vínculo con proveedores esenciales para el cuidado diario de los animales.

"Hoy no podemos seguir incorporando animales cuando los que ya están dependen de nosotros para comer y recibir atención médica. Hacerlo sería irresponsable", expresaron desde la institución.

Qué pasará con los pedidos de ayuda

A partir de esta nueva etapa, todos los casos y pedidos de rescate que lleguen al refugio serán derivados a su cuenta secundaria de difusión, desde donde compartirán alertas sobre animales en situación de calle, abandono o riesgo, pero sin posibilidad de ingreso al predio.

Desde la organización remarcaron que, por el momento, no responderán solicitudes de admisión hasta nuevo aviso, y pidieron comprensión a la comunidad frente a una situación que definieron como límite.

El objetivo: sostener a los animales que ya están rescatados

En este contexto, Adopciones Quilmes aseguró que su prioridad absoluta será garantizar la alimentación, la atención médica y el bienestar de los animales que ya se encuentran dentro del refugio, muchos de los cuales llevan años esperando una familia adoptiva.

Además, señalaron que durante este período buscarán reducir la deuda acumulada y reforzar las campañas de adopción responsable, con el objetivo de descomprimir la situación y poder recuperar algo de estabilidad.

Pedido urgente a la comunidad

Frente a este panorama, desde el refugio hicieron un fuerte llamado a la solidaridad de vecinos y vecinas, solicitando colaboración económica, participación en rifas, caminatas solidarias y otras actividades benéficas, además de apoyo para difundir adopciones.