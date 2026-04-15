Desmantelan un bunker narco en Quilmes: dos detenidos

Tras una fina tarea de investigación, la Policía de Quilmes logró desmantelar un centro de comercialización de drogas que operaba en el barrio La Matera. El procedimiento, que incluyó inteligencia previa y se ejecutó mediante allanamientos simultáneos, concluyó con la detención de un hombre y una mujer, además del secuestro de una importante cantidad de cocaína y marihuana.

La investigación fue impulsada por el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta, bajo la supervisión de la U.F.I. N° 20 del Departamento Judicial de Quilmes. Mediante seguimientos discretos, filmaciones y la otras tareas de inteligencia, los efectivos lograron documentar la actividad ilícita y obtener las órdenes de registro para dos domicilios en San Francisco Solano.

El operativo principal se llevó a cabo en una vivienda ubicada cerca de las calles 820 y 888. Allí, los uniformados -apoyados por el Grupo G.A.D. e Infantería- detuvieron a los dos sujetos investigados, de 37 y 22 años. Durante la requisa, se incautaron más de 400 envoltorios de cocaína, otras dosis de marihuana fraccionada y una planta de cannabis de más de un metro y medio de altura.

Además de las sustancias prohibidas, los efectivos secuestraron dos balanzas (una de precisión y una digital de tipo comercial) y teléfonos celulares utilizados para la coordinación de las ventas. La fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Gustavo Aráoz, avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos sospechosos bajo la carátula de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes con fines de Comercialización", ordenando su traslado a sede judicial.