Detectados en vivo: así atraparon a dos ladrones tras un golpe en una obra

Dos hombres de 38 y 39 años fueron detenidos en el centro de Quilmes luego de sustraer materiales de una obra en construcción, tras violentar los accesos del predio.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Humberto Primo y Alvear, y fue detectado en tiempo real por operadores del Centro de Emergencias Quilmes, lo que permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

A través de las cámaras de monitoreo, los agentes visualizaron a los sospechosos cuando salían del lugar con elementos cuya procedencia resultaba sospechosa. Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas, efectivos de la Prefectura Naval, que realizaban patrullajes en el marco de la jurisdicción de la Comisaría Primera, lograron interceptarlos a pocos metros.

Al momento de la aprehensión, los individuos trasladaban un carro con seis puntales telescópicos de obra. Además, se les secuestró una pinza de corte de gran tamaño -de aproximadamente 60 centímetros- que habría sido utilizada para dañar la chapa perimetral del establecimiento y concretar el ingreso.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la U.F.I. N° 07 del Departamento Judicial de Quilmes. La fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso la apertura de una causa por "robo", ordenando el traslado de los acusados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.