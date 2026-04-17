Menú
Radio en vivo
Viernes, 17 de abril de 2026

Detectados en vivo: así atraparon a dos ladrones tras un golpe en una obra

El monitoreo urbano permitió seguir cada movimiento y facilitó una rápida detención con herramientas y materiales robados.

Redacción FMQ

Dos hombres de 38 y 39 años fueron detenidos en el centro de Quilmes luego de sustraer materiales de una obra en construcción, tras violentar los accesos del predio.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Humberto Primo y Alvear, y fue detectado en tiempo real por operadores del Centro de Emergencias Quilmes, lo que permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

A través de las cámaras de monitoreo, los agentes visualizaron a los sospechosos cuando salían del lugar con elementos cuya procedencia resultaba sospechosa. Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas, efectivos de la Prefectura Naval, que realizaban patrullajes en el marco de la jurisdicción de la Comisaría Primera, lograron interceptarlos a pocos metros.

Al momento de la aprehensión, los individuos trasladaban un carro con seis puntales telescópicos de obra. Además, se les secuestró una pinza de corte de gran tamaño -de aproximadamente 60 centímetros- que habría sido utilizada para dañar la chapa perimetral del establecimiento y concretar el ingreso.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la U.F.I. N° 07 del Departamento Judicial de Quilmes. La fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso la apertura de una causa por "robo", ordenando el traslado de los acusados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable
Shows

Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Quilmes