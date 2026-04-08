Diócesis de Quilmes: "dolor" por el cese del proceso de canonización de Jorge Novak

La Diócesis de Quilmes informó oficialmente el cese del proceso de canonización del primer obispo de la jurisdicción, Jorge Novak, tras una decisión del Vaticano comunicada en octubre de 2025. La medida fue adoptada por el Dicasterio para la Causa de los Santos, a cargo del cardenal Marcelo Semeraro, quien resolvió revocar el nihil obstat que permitía la continuidad de la causa.

Según el comunicado difundido por el Obispado local y la Sociedad del Verbo Divino, la decisión se tomó luego de examinar la documentación remitida, en la que se señalaba la posible omisión de un procedimiento canónico por parte de Novak frente a la conducta de un sacerdote de la diócesis. No obstante, el prefecto aclaró expresamente que la resolución no implica "ningún juicio moral sobre la vida, virtudes y acción pastoral" del entonces obispo.

El proceso de canonización de Novak se había iniciado el 11 de diciembre de 2017, impulsado conjuntamente por la diócesis y la congregación misionera a la que pertenecía. Con la revocación del nihil obstat, la causa queda formalmente interrumpida, aunque el religioso mantiene su título de "Siervo de Dios", primera etapa dentro del camino hacia una eventual santificación.

En el mensaje institucional, ambas entidades manifestaron su pesar por la decisión, al tiempo que destacaron la figura pastoral de Novak, recordado por su cercanía con los sectores más vulnerables durante su ministerio episcopal. Asimismo, expresaron su confianza en que, más allá de la interrupción del proceso canónico, el obispo "goce de la vida eterna", aun cuando no llegue a ser proclamado oficialmente como beato o santo por la Iglesia.