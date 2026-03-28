El clima obligó a postergar la celebración del centenario de Villa La Florida

El Municipio de Quilmes informó la suspensión de los festejos por el 100° aniversario de Villa La Florida, que estaban programados para este domingo 29 de marzo en la zona de 844 y 876, debido a razones climáticas.

Desde la organización señalaron que próximamente se dará a conocer una nueva fecha para la realización de la jornada, que había generado gran expectativa entre vecinos, instituciones y emprendedores de la zona.

La celebración prevista por el centenario de la localidad contemplaba una amplia agenda de actividades, entre ellas el desfile de instituciones, una feria de emprendedores y el cierre musical de La Sonora Master, uno de los momentos más esperados del evento.

De esta manera, el histórico festejo por los 100 años de Villa La Florida deberá esperar su reprogramación, mientras se aguarda que las condiciones del tiempo permitan desarrollar la propuesta con normalidad y con la participación de toda la comunidad.