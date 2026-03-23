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Lunes, 23 de marzo de 2026

El Club de Leones de Quilmes hizo entrega de perros guía

La iniciativa fue impulsada por el Club de Leones "La Colonia" de Quilmes Oeste y reunió a autoridades y miembros de ambas instituciones.

Redacción FMQ

En una jornada cargada de emoción y compromiso solidario, el Club de Leones de Quilmes llevó adelante la entrega de perros guía destinados a personas con discapacidad visual, en un evento que se desarrolló en la sede del Club de Leones "La Acacia", en Florencio Varela.

La iniciativa fue impulsada por el Club de Leones "La Colonia" de Quilmes Oeste y reunió a autoridades y miembros de ambas instituciones, quienes destacaron la importancia de este tipo de acciones para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas ciegas.

Durante el encuentro no solo se concretó la entrega de perros guía ya entrenados, sino que también se entregaron cachorros que formarán parte de un programa de socialización, una etapa clave en su formación. En ese proceso, los animales convivirán durante aproximadamente un año con familias voluntarias, que tendrán la responsabilidad de brindarles cuidado, afecto y estímulo social.

Una vez finalizado ese período, los perros regresarán para continuar con su adiestramiento profesional, paso fundamental para convertirse en guías. Desde la organización remarcaron que el compromiso de las familias es determinante para el éxito del programa, ya que la socialización temprana influye directamente en el comportamiento y la adaptación de los futuros perros guía.

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