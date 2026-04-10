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Viernes, 10 de abril de 2026

Estaba detenido por robo y lo vincularon a un homicidio: giro clave en la causa

El sospechoso fue identificado como instigador de un asesinato ocurrido en noviembre de 2025 en Quilmes.

Redacción FMQ

Un hombre fue detenido en el marco de una causa por homicidio tras una investigación llevada adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 3ª de Quilmes, y el procedimiento se concretó el pasado 9 de abril y permitió avanzar en el esclarecimiento de un hecho ocurrido meses atrás en un barrio de emergencia del distrito.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido ya se encontraba privado de su libertad desde el 3 de abril por una causa por robo calificado y resistencia a la autoridad. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, los efectivos lograron establecer su presunta participación como instigador en un homicidio.

La causa se remonta al 27 de noviembre de 2025, cuando una persona fue asesinada en el barrio de emergencia Los Eucaliptus, en Quilmes Oeste. A partir de distintas tareas investigativas, se logró vincular al sospechoso con el hecho, lo que derivó en nuevas actuaciones judiciales.

Con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente, el magistrado interviniente dispuso que el imputado continúe detenido bajo la carátula de "homicidio simple en calidad de instigador". Además, se ordenó su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La investigación continúa su curso con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias del crimen y la posible participación de otros implicados.

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