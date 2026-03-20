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Viernes, 20 de marzo de 2026

Fuerte accidente en Quilmes Oeste: al menos tres heridos tras un choque en cadena

El siniestro ocurrió en la intersección de Laprida y Ricardo Rojas, frente al Museo del Transporte.

Redacción FMQ

Al menos tres personas resultaron heridas este jueves por la tarde tras un choque múltiple en Quilmes Oeste que involucró a siete vehículos. El siniestro ocurrió en la intersección de Laprida y Ricardo Rojas, frente al Museo del Transporte.

Según informaron fuentes, el impacto generó una importante congestión en la zona y motivó la intervención de personal de emergencia, que asistió a los heridos en el lugar antes de su traslado a centros de salud cercanos.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación, mientras que efectivos de tránsito trabajaron para ordenar la circulación y remover los vehículos involucrados. El hecho generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por una arterias muy transitada.

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