Fuerte cruce entre Mayra Mendoza y Caputo por las tasas en Quilmes

La diputada provincial Mayra Mendoza salió al cruce del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, luego de que el funcionario apuntara contra distintos municipios -entre ellos Quilmes- por aplicar tasas que, según sostuvo, "no corresponden".

El planteo de Caputo se produjo tras una reunión con representantes de cadenas de supermercados, en la que señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el sector son las altas tasas municipales sin contraprestación. En ese marco, mencionó al distrito de Quilmes como uno de los municipios cuyas cargas, según indicó, impactan negativamente sobre empresas y consumidores.

Mantuve una excelente reunión junto a @PALavigne83 y representantes de supermercados, quienes nos plantearon que el principal problema que hoy los afecta, son las altas tasas que aplican los municipios, que por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las... pic.twitter.com/jbeOKQKe72 — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2026

La respuesta de Mendoza no tardó en llegar y fue a través de sus redes sociales, donde cuestionó con dureza el enfoque del titular de Hacienda y lo acusó de desviar la atención de la crisis económica.

"Con la mitad de las máquinas de las fábricas paradas, el desempleo en niveles máximos desde la pandemia y familias endeudadas con la tarjeta para poder comer, se esperaría que Luis Caputo dedique su tiempo a trabajar en soluciones", expresó la dirigente quilmeña.

En ese mismo mensaje, la legisladora también apuntó contra el Gobierno nacional al denunciar una deuda con la provincia de Buenos Aires superior a los 14 billones de pesos, además de remarcar un supuesto abandono en áreas clave como seguridad, obra pública, salud y educación.

Mendoza sostuvo además que desde la administración nacional "insisten en atacar a quienes contienen en los territorios el daño que generan", en referencia al rol que cumplen los municipios frente al deterioro económico y social.

Defensa de la gestión local

En su publicación, la exintendenta también rechazó las críticas sobre la política impositiva municipal y defendió el rol del Estado local en el sostenimiento de servicios esenciales y políticas públicas en los barrios.

"Si de impuestos sin contraprestación se trata, deberían dejar de cobrarlos todos, porque han abandonado la gestión por completo", lanzó.

Por último, invitó al ministro a recorrer instituciones y espacios productivos del distrito para tomar contacto con la situación cotidiana que atraviesan vecinos, trabajadores y comerciantes de Quilmes.

"Visite un hospital, una pyme, una escuela, ahí se va a encontrar una realidad muy distinta", concluyó.

El cruce entre Mendoza y Caputo se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales y municipales, en medio de disputas por el reparto de recursos y el impacto de las políticas económicas en los territorios.