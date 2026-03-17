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Martes, 17 de marzo de 2026

Furia en el municipio: una mujer protagonizó un violento episodio de gritos

A pesar del descontrol, no hubo agresiones físicas. Trabajadores lograron contener la situación.

Redacción FMQ

Una situación de tensión se vivió en las últimas horas en el edificio de la Municipalidad de Quilmes, donde una mujer protagonizó un fuerte episodio de furia que sorprendió tanto a empleados como a vecinos que se encontraban en el lugar.

Según testigos, la mujer comenzó a gritar de manera desenfrenada al no poder concretar un trámite o gestión que tenía previsto realizar. Su reacción generó momentos de nerviosismo dentro de la dependencia, aunque en ningún momento se registraron agresiones físicas.

Frente a la situación, los trabajadores municipales mantuvieron la calma e intentaron contenerla y dialogar con ella para bajar la tensión. A pesar del evidente malestar de la mujer, el personal actuó con prudencia y buscó tranquilizarla.

El episodio no pasó a mayores, aunque dejó en evidencia el clima de estrés que pueden generar ciertos trámites y la importancia de la intervención pacífica ante este tipo de situaciones.

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