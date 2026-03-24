"Hinchas y socios como vos": el emotivo recuerdo de Quilmes a los desaparecidos

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, el Quilmes Atlético Club compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar a socios e hinchas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

A través de la publicación, la institución cervecera enumeró a algunos de los referentes del club que fueron asesinados o permanecen desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, poniendo en valor sus historias de vida y su vínculo con la comunidad.

Entre ellos, recordaron a Carlos Alberto Baglietto, obrero industrial, bombero voluntario y militante político, asesinado en 1975; Rodolfo Federico Simón, estudiante de abogacía, secuestrado en 1977 en Bernal y aún desaparecido; y Alcides Chiesa, quien fue secuestrado ese mismo año, permaneció detenido en centros clandestinos y recuperó su libertad en 1981, para luego desarrollar una destacada carrera como documentalista.

También mencionaron a Osvaldo Horacio Margni, estudiante de medicina secuestrado y asesinado en 1974; a Eduardo O'Neill, médico y estudiante universitario, secuestrado en 1977 y desaparecido; y a Omar Gedalio Suárez, maestro mayor de obras y trabajador municipal, también secuestrado en 1977 y aún desaparecido.

"Hinchas y socios de Quilmes como vos", expresaron desde el club, en un mensaje que busca mantener viva la memoria de quienes formaron parte de la institución y fueron víctimas de la represión.

"A 50 años, seguimos diciendo nunca más. Memoria, verdad y justicia", concluye el posteo.