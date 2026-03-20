Importante donación en Quilmes: el UPA 17 recibió equipamiento clave para mejorar la atención

La Cooperadora del Hospital de Quilmes concretó una nueva entrega de equipamiento destinada a fortalecer el sistema de salud público local, en esta oportunidad con la provisión de mobiliario clave para el funcionamiento del UPA 17 de Bernal. La iniciativa fue posible gracias al acompañamiento de la Fundación OSDE, reconocida por su compromiso con la salud y el desarrollo social en todo el país.



El acto fue encabezado por la presidenta de la Cooperadora, Sandra Torres, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones. "Cuando el compromiso se une con la solidaridad y la gestión, los resultados se ven reflejados en mejoras concretas para nuestra comunidad", expresó.

El UPA 17, que depende del Hospital de Quilmes y cumple un rol central en la atención de urgencias para miles de vecinos de la región, recibió una importante cantidad de elementos de uso diario. Entre ellos, se entregaron cajoneras, cestos de basura, muebles de guardado de distintas dimensiones, sillas, percheros, pizarras, persianas y separadores de boxes, entre otros insumos fundamentales para la tarea cotidiana.

Según se informó, este equipamiento no solo permitirá optimizar la organización interna del centro de salud, sino que también contribuirá a mejorar las condiciones laborales del personal y la calidad de atención brindada a los pacientes, al generar espacios más funcionales y adecuados.

De la entrega también participaron la secretaria de la Cooperadora, Andrea Grimaux, y la vicepresidenta, Viviana Fourcade, quienes compartieron la jornada con el equipo del UPA 17. El encuentro estuvo marcado por el agradecimiento y la emoción del personal, que valoró el impacto concreto de estos aportes en el fortalecimiento del sistema sanitario local.