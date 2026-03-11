Menú
Miércoles, 11 de marzo de 2026

Importante operativo sobre una cañería en Quilmes: cortes de calle y complicaciones con el servicio de agua

La intervención refuerza la infraestructura existente en una zona de alto tránsito vehicular y permite optimizar el funcionamiento de la red de agua potable.

Redacción FMQ

En el marco del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento, AySA lleva adelante una intervención hidráulica en la intersección de Camino General Belgrano y Constancio C. Vigil, en Quilmes Oeste, con el objetivo de reforzar la infraestructura existente en una zona de alto tránsito vehicular y optimizar el funcionamiento de la red de agua potable.

Los trabajos se realizan sobre una cañería de PRFV de 500 milímetros de diámetro nominal y buscan fortalecer la estructura del conducto para prevenir posibles roturas en un sector con intensa circulación de vehículos.

Para poder llevar adelante la intervención, de manera planificada se realizaron maniobras en distintas válvulas reguladoras del sistema. Como consecuencia, podría registrarse una afectación temporal en el normal funcionamiento del servicio de agua potable en algunas localidades de Quilmes y Florencio Varela. Desde la empresa informaron que la normalización del suministro será progresiva durante la tarde y la noche de este martes.

