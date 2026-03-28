La UNQ tendrá una semana completa de paro

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes (ADIUNQ), gremio de base de la CONADU, anunció la realización de un Paro Nacional Universitario sin asistencia a clases que se llevará a cabo desde el lunes 30 de marzo hasta el sábado 4 de abril, en el marco del plan de lucha que atraviesa el sistema universitario público en todo el país.

Según informaron desde el sindicato, la medida de fuerza responde al incumplimiento de la Ley de Presupuesto Universitario, cuya ejecución -aseguran- el Gobierno nacional "elude", profundizando así el conflicto salarial y presupuestario que golpea a docentes, investigadores y al funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios.

Desde ADIUNQ señalaron que el reclamo forma parte de un escenario de creciente tensión en el ámbito universitario, donde la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de actualización presupuestaria y la ausencia de respuestas oficiales vienen generando un fuerte malestar en la comunidad educativa.

Semana completa de protesta

La medida impactará directamente en la actividad académica de la Universidad Nacional de Quilmes, ya que durante toda la semana no habrá asistencia de docentes a las clases, en el marco de un esquema de paros escalonados y progresivos que el sector viene sosteniendo como parte de su estrategia de visibilización del conflicto.

Desde el gremio remarcaron que el plan de lucha busca mantener en agenda la crítica situación que atraviesan las universidades públicas, al tiempo que reclama la apertura de instancias concretas de negociación con el Gobierno nacional.

También se suman los no docentes

A su vez, desde ADIUNQ confirmaron que los trabajadores no docentes también se plegarán a la protesta y llevarán adelante un paro sin asistencia a los lugares de trabajo el martes, lo que sumará complicaciones al normal funcionamiento de la universidad.

De esta manera, además de verse afectadas las cursadas, también podrían registrarse inconvenientes en áreas administrativas, de atención al público y servicios internos de la institución.

Conflicto abierto en el sistema universitario

La medida anunciada por ADIUNQ se enmarca en un conflicto de alcance nacional que involucra a universidades públicas de todo el país y que tiene como eje central el reclamo por financiamiento, salarios dignos y cumplimiento de la ley presupuestaria.

En ese escenario, desde el sector advierten que, de no haber respuestas concretas, el plan de lucha podría profundizarse en las próximas semanas