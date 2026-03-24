Mayra Mendoza y Eva Mieri participaron de la tradicional "Carrera de Miguel"

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, participó de la tradicional competencia "Carrera de Miguel", que cada año se realiza en homenaje al atleta desaparecido durante la última dictadura cívico militar, Miguel Sánchez, que también contó con la presencia de la jefa comunal interina, Eva Mieri, poniendo en relieve las políticas que se llevan adelante en el distrito en el marco del los 50 años del último y sangriento golpe de estado del 24 de marzo de 1976, y en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

"Junto a vecinos y vecinas, corrimos la Carrera de Miguel, que ya es una tradición en Quilmes. Miguel Sánchez, atleta y militante peronista en el barrio de Villa España, fue secuestrado por la última dictadura en 1978 por su trabajo social y su lucha por un país más justo mas de socialmente y solidario, sin que hasta hoy sepamos qué hicieron con él. En su memoria y en la de la totalidad de los 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, vamos a seguir presentes por la memoria, la verdad y la justicia que merecen", sostuvo Mayra.

En esta línea, Eva Mieri, señaló: "Para nosotras siempre la Carrera de Miguel es una jornada de encuentro, de reflexión y de deporte. Y este año en particular, a 50 años de la último golpe cívico militar y a 48 de la desaparición de Miguel, las y los vecinos de Quilmes nos unimos para conmemorarlo con la disciplina deportiva que él tanto quería y llevaba adelante con absoluto compromiso. Como cada año realizamos este encuentro deportivo para honrar la vida y la historia del atleta Miguel Sánchez, y para que nunca más le arrebaten los sueños a ninguna generación de nuestra sociedad".

La competencia se desarrolló en la Ribera de Quilmes y contó con la participación de más de 1.500 corredores que realizaron recorridos de 3K (correcaminata) y 10K, en diferentes categorías.

Esta carrera se realizó en homenaje al atleta, poeta y militante Miguel Sánchez, desaparecido durante la última dictadura cívico militar en 1978, y es un espacio de reflexión y de sentimientos encontrados donde los participantes no solo se juntan a realizar un deporte sino también colaboran en dejar la llama prendida del pedido de Memoria, Verdad y Justicia por nuestros 30 mil desaparecidos.