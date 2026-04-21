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Martes, 21 de abril de 2026

Misas en Quilmes por el Papa Francisco: horarios y lugares de las celebraciones

La Iglesia conmemorará este martes el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

Redacción FMQ

La Iglesia conmemorará este martes el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco con una serie de celebraciones litúrgicas en todo el país, entre ellas distintas misas en Quilmes.

A nivel nacional, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llevará adelante una ceremonia central en la Basílica de Luján a las 17, que será presidida por monseñor Marcelo Colombo. La celebración estará marcada por el lema "memoria agradecida" y "compromiso misionero", en alusión al legado pastoral del pontífice argentino.

En el ámbito local, la Diócesis de Quilmes informó que se realizarán misas en diversos templos de la región. En la Catedral de Quilmes, las celebraciones tendrán lugar a las 8 y a las 19, convocando a la comunidad a participar de la jornada de recuerdo.

Asimismo, en la Parroquia Sagrada Familia, ubicada en la calle 148 Nº 1351, se celebrará una misa a las 19, sumándose a las expresiones de homenaje que se replicarán en distintas parroquias del conurbano bonaerense.

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