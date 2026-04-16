Nueva alarma en escuelas de Quilmes: operativo policial en la Escuela Reino de España

Un nuevo episodio de alarma se registró en la comunidad educativa de Quilmes, esta vez en la Escuela Reino de España, ubicada sobre Garibaldi entre Sarmiento y Paz, donde se activó el protocolo de seguridad tras una doble situación que generó preocupación entre autoridades, docentes y familias.

Según trascendió, en los baños del establecimiento aparecieron pintadas con la frase "mañana tiroteo", un mensaje que ya había sido detectado en otras instituciones educativas del distrito durante los últimos días. De acuerdo con las primeras investigaciones, estas amenazas estarían vinculadas a un reto viral difundido en la red social TikTok que circula entre estudiantes.

A este hecho se sumó una situación aún más delicada: un alumno habría ingresado al colegio con un cuchillo dentro de su mochila, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades escolares y el despliegue de un operativo con importante presencia policial en la zona.

El episodio se produce en un contexto de creciente preocupación en Quilmes, luego de que en jornadas recientes se registraran hechos similares en al menos otras dos escuelas del distrito, donde también aparecieron mensajes amenazantes en baños y sectores comunes.

En aquellos casos, tras las investigaciones correspondientes, se determinó que las amenazas formaban parte de "bromas" realizadas por alumnos en el marco de un fenómeno viral en redes sociales. Sin embargo, la reiteración de estos episodios y la circulación de información en grupos de padres profundizaron el clima de alerta y provocaron incluso una merma en la asistencia escolar en algunas instituciones.

Hasta el momento no se reportaron incidentes de gravedad, aunque las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido, reforzar las medidas preventivas y garantizar la seguridad dentro de los establecimientos educativos del distrito.