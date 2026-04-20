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Lunes, 20 de abril de 2026

Nuevos contenedores de basura en Quilmes: dónde serán colocados

a iniciativa apunta a optimizar la recolección y ordenar la disposición de basura en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Redacción FMQ

Quilmes Centro suma infraestructura para mejorar la gestión de residuos con la incorporación de 35 nuevos contenedores. La iniciativa apunta a optimizar la recolección y ordenar la disposición de basura en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Las unidades serán distribuidas estratégicamente entre las calles Hipólito Yrigoyen, Pringles, Olavarría y Brandsen, lo que permitirá cubrir de manera integral todo el casco céntrico. De este modo, se busca facilitar el acceso de los vecinos a puntos de disposición adecuados y, al mismo tiempo, fortalecer las tareas de limpieza urbana.

Desde el municipio destacaron que esta ampliación forma parte de un plan más amplio de mejora de los servicios públicos, orientado a promover un entorno más limpio, ordenado y sostenible para quienes viven y circulan diariamente por el centro quilmeño.

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