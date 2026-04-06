Obispos de Quilmes llaman a renovar la esperanza en un contexto de crisis social

En el marco de la celebración de la Pascua, los obispos de Quilmes, Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo, difundieron un mensaje en el que invitan a la comunidad a renovar la esperanza desde la fe, en medio de un contexto social atravesado por dificultades económicas y tensiones cotidianas.

El texto, que coincide con el 50° aniversario de la diócesis, propone una mirada retrospectiva sobre la historia e identidad de la Iglesia local, destacando la figura de Jorge Novak, a quien describen como "profeta y pastor". En esa línea, subrayan la vigencia de los principios fundacionales impulsados por el primer obispo: la opción por los más pobres, la defensa de los derechos humanos, el ecumenismo y la misión evangelizadora.

Los obispos plantean que la vida de la diócesis, al igual que la de la sociedad argentina, ha estado marcada por momentos de "pasión, muerte y resurrección". En particular, recuerdan el impacto de la última dictadura militar, a la que aluden como una "noche oscura y violenta", con referencia a los 30.000 desaparecidos y las consecuencias sociales y económicas que dejó ese período.

En el presente, el mensaje pone el foco en la situación de vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Señala la precariedad de los ingresos de jubilados, la pérdida de beneficios en salud, y las dificultades que atraviesan personas con discapacidad, trabajadores y familias endeudadas. También advierte sobre un clima social marcado por la violencia, la división y el conflicto.

Frente a este panorama, los obispos proponen una lectura pascual de la realidad: sostienen que la fe en Jesús resucitado no evade el sufrimiento, sino que lo atraviesa y lo transforma. En ese sentido, convocan a la comunidad a "salir de los sepulcros" de la desesperanza y el miedo, retomando el camino de la vida nueva que, según expresan, ofrece el mensaje cristiano.

El mensaje concluye con una invitación a reencontrarse con Jesús en la vida cotidiana y a sostener la esperanza como motor de transformación personal y social, en sintonía con el espíritu de la Pascua.