Operativo "Quilmes Cerca" en la Ribera

Este jueves se llevó adelante un nueva edición del operativo "Quilmes Cerca", que se desarrolló en la Capilla Caacupé, en la intersección de Lugones y Teniente Brussa, en La Ribera, con el objetivo de acercar a los barrios del distrito trámites, servicios y asesoramiento a las y los vecinos, una política de descentralización impulsada por la gestión de Mayra Mendoza.



Durante la jornada, organizada por la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana, a cargo de Fabio Báez, se instalaron stands de diferentes áreas comunales, como la de Salud, con vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, toma de tensión arterial, así como talleres de salud bucal, nutrición y prevención de cuello de útero; la de Seguridad, con asesoramiento sobre la aplicación Mi Alerta Quilmes y programas de prevención de grooming; la de Derechos Humanos; Ambiente y GIRSU; Niñez y Desarrollo Social; Gobierno; Migrantes; también servicios referidos a la Tarjeta SUBE y el Boleto Estudiantil, y la Defensoría del Pueblo, donde vecinos pudieron tramitar deudas de AySA y EDESUR, y la falta de medicamentos.



En este contexto, la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, destacó la importancia de la actividad: "Esto es primordial, más en este momento donde sabemos que tenemos tantas cuestiones de vulnerabilidad social y de derechos de la población; que puedan acercarse y en el mismo espacio puedan vacunarse o acceder a información sobre Niñez y Salud, y que vean la articulación de las distintas áreas".



En tanto, el director general de Participación Comunitaria de la Secretaría de Seguridad, Carlos Duberle, subrayó la relevancia de la cercanía con los vecinos: "Para nosotros es muy importante porque nos permite tener un ida y vuelta, y profundizar para tener mayores posibilidades de mejorar el amplio trabajo que estamos haciendo".



Durante marzo se llevaron a cabo distintos operativos territoriales Quilmes Cerca, y el lunes 30 se realizará el último del mes, en la Sociedad de Fomento Arroyito, ubicada en calle 833 Nº 1943, en San Francisco Solano, donde de 10 a 13 se brindará asesoramiento y acceso a servicios de distintas áreas municipales.