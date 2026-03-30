Pavimentan 19 cuadras en Quilmes: dónde y el estado de los trabajos

El Municipio de Quilmes avanza con los trabajos de pavimentación en todo el distrito, en este caso con 19 cuadras en el barrio Monteverde, de Villa La Florida, que fueron supervisados por la jefa comunal interina, Eva Mieri, y que se sumarán a las más de 1.200 ya finalizadas, con el objetivo de llegar a las 1.600 calles asfaltadas para 2027, uno de los compromisos asumidos por la intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, cuando anunció el Plan Bianual, y que se ejecutarán con fondos 100% municipales.



"Esta es una demostración de un Estado Municipal presente y eficiente, que escucha la demanda histórica de los vecinos, y que actúa con planificación; que no promete, sino que se compromete a cumplir. Recién charlábamos con un vecino que hace 40 años que vive en el barrio, y que pensaba que se iba a morir sin ver el asfalto; y que le mandó la foto a sus hijos que se fueron y ahora quieren volver. Eso para nosotros es dignidad: es poner en pie de igualdad a cada uno de nuestros territorios", destacó Mieri, en diálogo con vecinos y vecinas y acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.



En esta línea, Soler aseveró: "Como siempre decimos, nuestro compromiso, responsabilidad, y lo que nos piden Mayra y Eva todos los días, es seguir trabajando para ampliar lo que estamos haciendo. Las obras se financian 100% con presupuesto municipal, porque la Nación nos dio vuelta la cara, y la Provincia está muy ajustada también, por lo que este es un esfuerzo del Municipio para poder seguir avanzando en el Plan de Pavimentación".



El proyecto corresponde a la pavimentación en hormigón simple con cordón cuneta y obra hidráulica, que consta de 14 cuadras, y que se ampliará para sumar 5 cuadras más, que van desde la calle 855, entre la 888 y Ribereña, y en Ribereña desde la calle 855 hasta la 850. Los trabajos servirán para completar la conectividad del barrio Monteverde y mejorará las condiciones de vida de los vecinos, eliminando el estancamiento de agua, y permitiendo el correcto arribo de ambulancias y recolección de basura.



Además se reconstruirá el pavimento de la calle 845 entre las calles 877 y 881 debido a que la capa de rodamiento se encuentra agotada en su vida útil, reutilizando para la nueva calle los cordones cuneta y la base existente, y se prevé la construcción de sumideros, así como cámaras de inspección y cañerías. También se realizará la desembocadura al arroyo Las Piedras en calle 855.



Por su parte, vecinos de la zona mostraron su entusiasmo por la obra. Alfredo Lima, oriundo del lugar hace 39 años, expresó: "Con esto que se está haciendo va a haber más salida y los servicios como los bomberos y las ambulancias van a entrar mejor al barrio; la verdad que es algo muy beneficioso para todos, y creí que me iba a morir sin llegar a verlo, es un sueño. Estoy muy agradecido con la Intendenta de ahora y también con Mayra que hizo mucho, no solo por esta manzana sino por el barrio".

