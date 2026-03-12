Pavimentan 20 cuadras en Quilmes: el estado de los trabajos

El Municipio de Quilmes continúa con los trabajos de pavimentación en todo el distrito, en este caso, con 20 cuadras en el barrio Santa Lucía, en la zona oeste, que fueron supervisados este miércoles por la jefa comunal interina, Eva Mieri, y que se sumarán a las más de 1.200 ya finalizadas, con el objetivo de llegar a las 1.600 calles asfaltadas para 2027, uno de los compromisos asumidos por la intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, cuando anunció el Plan Bianual, y que se ejecutarán con fondos 100% municipales.



"Esto forma parte del Plan de Pavimentación histórico que estamos desarrollando. Lamentablemente en su momento Javier Milei, al asumir la presidencia de la Nación, desfinanció todo tipo de obra pública. Por eso nosotras, desde el Municipio y obviamente gracias al aporte de los vecinos que pagan la tasa municipal, podemos seguir haciendo obras de calidad como va a ser esta. Sepan que trabajamos con la impronta de Mayra, que es hacer obras que duren para toda la vida", afirmó Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.



Por su parte, Soler precisó que "son 20 cuadras de hormigón con cordón cuneta y obra hidráulica para mejorar también el drenaje de lluvias y que los vecinos y las vecinas puedan acceder de una mejor forma a los servicios de transporte, a los centros de salud y educativos que tenemos en el barrio. Esto se realiza 100% con fondos municipales, o sea que el aporte que hacen nuestros vecinos se devuelve con obras para toda la vida".



Estas 20 nuevas cuadras de pavimento para Santa Lucía representan mayor conectividad del barrio con algunos puntos clave de la zona como la Escuela de Educación Secundaria Nº 9 y el Centro Integrador Comunitario (CIC) La Paz, incluyendo la calle 807, entre 884 y 887; la 808 entre la 885 y la 887; la 809, entre 885 y 889; y las calles 885, 886 y 887 entre Néstor Kirchner (ex Santa Fe) y 809.



Varios vecinos presentes se mostraron conformes con las tareas. Bety Diaz, una de ellas, comentó: "Estamos muy felices, yo particularmente muy agradecida con Mayra. No solo por esto, por el jardín del barrio, por avenida Santa Fe. Tuvo que venir una mujer como Mayra para hacer esto". Por su parte, Pablo Cuello, otro de los lugareños presentes afirmó: "Estoy muy contento porque este es un gran progreso para el barrio, algo que queda para nuestros nietos".

