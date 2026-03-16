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Lunes, 16 de marzo de 2026

Preocupación en Quilmes por los reiterados incendios en un basural

Un nuevo incendio se registró en el predio ubicado en las calles 812 y 882, en el barrio Papa Francisco.

Redacción FMQ

Un nuevo incendio se registró en el predio ubicado en las calles 812 y 882, en el barrio Papa Francisco, en Quilmes Oeste, un lugar que vecinos denuncian desde hace tiempo por haberse convertido en un basural a cielo abierto.

El foco ígneo no es un hecho aislado: el mismo terreno ya se había incendiado la semana pasada, y durante el último fin de semana volvieron a registrarse episodios similares. Según trascendió, las llamas se reavivaron el sábado por la madrugada y nuevamente el domingo por la tarde, lo que generó preocupación entre los residentes de la zona.

Ante la situación, varias dotaciones de bomberos debieron intervenir para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia sectores cercanos.

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