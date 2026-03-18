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Miércoles, 18 de marzo de 2026

Problemas con el servicio de agua en Varela, Avellaneda y Lanús

Vecinos de distintos municipios del sur del Gran Buenos Aires podrían registrar interrupciones o baja presión en el servicio de agua potable durante esta semana debido a trabajos programados en la red.

Redacción FMQ

Entre el martes 17 y el jueves 19 de marzo, de 8:00 a 18:00, podrían presentarse afectaciones en Lanús Oeste, partido de Lanús, en el sector delimitado por Santiago Plaul, avenida 25 de Mayo, coronel Murature y General Hornos.

Durante ese mismo período también podría verse afectado el servicio en la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, en el área comprendida por Ushuaia, General Paz, Crisólogo Larralde y Elizalde.

Por otra parte, los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo, entre 8:00 y 18:00, podrían registrarse problemas en el suministro en Quilmes Oeste, partido de Quilmes, dentro del radio formado por Camino General Belgrano, avenidas Laprida y Mosconi, J. V. González y Rodolfo López.

Finalmente, el jueves 19 de marzo, de 9:00 a 18:00, se prevé una posible afectación del servicio en el partido de Florencio Varela, en las localidades de San Juan Bautista, Villa Santa Rosa y Gobernador Julio Costa. El área involucrada comprende las calles 550, 523, 560, 521, avenida Humahuaca, avenida Novak, diagonal Los Tilos, 527, 532 y 531.

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