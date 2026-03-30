Quilmes Centro: dejó el auto sobre la senda peatonal, bloqueó una rampa y lo engancharon

Un automovilista fue multado en pleno centro de Quilmes luego de estacionar su vehículo de manera indebida sobre la senda peatonal y bloquear una rampa de acceso para personas con discapacidad, en una maniobra que generó indignación entre peatones y vecinos de la zona.

El hecho ocurrió en la esquina de Lavalle y Videla, donde inspectores de la Dirección de Tránsito advirtieron la infracción y montaron un operativo para dialogar con el conductor.

Esperaron al conductor en el lugar

Según se informó, el vehículo se encontraba mal estacionado en un punto clave para la circulación peatonal, obstruyendo tanto el cruce como el acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

Le encontraron más irregularidades

Durante la inspección, los agentes constataron que el auto no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente ni con el seguro al día, por lo que el conductor fue infraccionado por múltiples faltas.

El procedimiento, del que también fue parte Patrulla Urbana, volvió a poner el foco sobre la importancia de respetar los espacios destinados a la accesibilidad, especialmente en sectores de alta circulación como el centro quilmeño, donde este tipo de conductas afecta directamente a peatones, personas mayores y vecinos con discapacidad.