Quilmes conmemora el Día de la Memoria en el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Quilmes llevará a cabo este viernes, a partir de las 10, una sesión especial en conmemoración del Día de la Memoria Histórica.

La actividad se desarrollará en el primer piso de la sede legislativa local, ubicada en Alberdi 500, y contará con la participación de concejales y autoridades municipales.

La jornada estará dedicada a la reflexión y al recuerdo de los acontecimientos vinculados a la memoria colectiva, en el marco de una fecha significativa para la historia argentina.