Quilmes hizo el lanzamiento de los Juegos Bonaerenses 2026: cómo inscribirse y las nuevas disciplinas

El Municipio de Quilmes lanzó este jueves una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, que en la temporada 2026 será la 35ª, una de las principales políticas públicas del país, que promueve la integración, el deporte y la cultura con alcance en los 135 municipios, en un acto que se desarrolló en el Teatro Municipal, en Mitre 721, del centro de la ciudad. Las inscripciones para la etapa local están abiertas hasta el 15 de mayo.

"Hoy, junto a más de 500 profes y autoridades deportivas y educativas, lanzamos la convocatoria para participar de los Juegos Bonaerenses. En nuestro distrito el deporte, la educación y la cultura son parte fundamental de la gestión, y eso se ve reflejado tanto en las obras de infraestructura que se fueron creando en estos 6 años, como así también en la participación masiva en estos juegos donde destacamos el compromiso y el trabajo articulado de todas las áreas", señaló el secretario de Deportes de Quilmes, Nicolás Mellino, acompañado por la su par de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Cabe destacar que en la edición 2025, más de 15 mil jóvenes quilmeños participaron en la etapa local de los Juegos Bonaerenses. Luego, se desarrollaron las etapas regionales e interregionales. Y finalmente, a la instancia provincial, que se disputó en Mar del Plata, llegaron 500 deportistas locales, lo que convirtió a Quilmes en uno de los Municipios con mayor cantidad de participantes.

En este contexto, el Municipio de Quilmes ha sido protagonista de la competencia en los últimos años y la delegación quilmeña que representó a la ciudad en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, obtuvo un total de 27 medallas de oro, 21 de plata y 13 de bronce, lo que le permitió alcanzar la 5ª ubicación en el medallero general. Previamente, en 2024 y 2023, fue 3º; en 2022, 7º (aunque logró 53 medallas de oro); en 2021, fue 4º, mientras que en 2020, la competencia fue de manera virtual por la pandemia y no se realizó medallero.

La convocatoria abarca a los 135 municipios, con competencias deportivas y culturales para todas las edades y las inscripciones están abiertas hasta el 15 de mayo, a través del sitio oficial www.juegos.gba.gob.ar. Los Juegos Bonaerenses 2026 están organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes, incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores.

Entre las principales novedades de este año, en juveniles se destaca la incorporación de nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Asimismo, en la modalidad intergeneración, se mantienen las incorporaciones de 2025, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades.

Además, continúan las categorías para trasplantados con las tres disciplinas habituales: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa. La información completa (reglamentos oficiales, planillas, tutoriales y cronograma) puede consultarse en www.juegos.gba.gob.ar, donde también se realiza la inscripción a través del sistema PLENUS.

La competencia, que el año pasado alcanzó un nuevo récord con más de 480 mil inscriptos, desde su implementación ininterrumpida en 1992, promueve el acceso a la actividad física y a la expresión cultural en toda la Provincia. Una vez finalizada la etapa de inscripción, el certamen se realiza en tres instancias: local, regional e interregional. La etapa final, como ya es tradición, tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata en el mes de octubre.