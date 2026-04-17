Quilmes: preocupación por las amenazas de tiroteos en escuelas

En las últimas horas, la circulación de nuevos mensajes intimidatorios en baños de establecimientos de Quilmes y la región encendió la alarma en la comunidad educativa y llevó a las autoridades a vincular el fenómeno con un desafío viral en redes sociales.

Por el momento, se documentaron mensajes en colegios de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. Todos de carácter similar: con la fecha escrita, anunciaban que un tiroteo iba a ocurrir y advertían a los alumnos que no asistieran a las instituciones.



El hecho llama la atención pocas semanas después de que se descubriera que el estudiante que asesinó a otro alumno en Santa Fe formaba parte de una comunidad virtual que venera las masacres escolares y busca imitarlas.