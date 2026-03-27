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Viernes, 27 de marzo de 2026

Quiso asaltar a un chofer de app y terminó abatido en Bernal Oeste

El delincuente, que estaba armado con una réplica, intentó robarle a un conductor que resultó ser un efectivo de Prefectura.

Redacción FMQ

Un delincuente fue abatido durante la mañana de este viernes en Bernal Oeste luego de internar asaltar a un efectivo de la Prefectura que estaba trabajando como chofer de una aplicación de viajes.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en calles Chaco y Falucho, en el barrio Villa Itatí. De acuerdo con testigos, el maviviente -armado- sorprendió al conductor de DiDi con fines de robo, pero éste sacó su revólver y comenzó a disparar para repeler la agresión, por lo cual el ladrón fue alcanzado por los impactos, lo que derivó en su fallecimiento.

Como consecuencia, tras las pericias realizadas, los oficiales constataron que el arma utilizada por el hampón era una réplica, mientras que la causa quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho y busca determinar cómo se desarrolló la secuencia.

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