Ráfagas y lluvia: así impactó el temporal en Quilmes

Una intensa tormenta azotó a Quilmes y alrededores durante la tarde de este martes, con fuertes ráfagas de viento y abundante caída de agua en un corto período de tiempo.

Según informaron fuentes oficiales, el pluviómetro de la Estación de Bombeo de Villa Alcira registró 13 milímetros de lluvia en apenas 30 minutos, lapso en el que se concentró el fenómeno climático.

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas, se registraron diversos inconvenientes en distintos puntos del distrito. Entre ellos, la caída de un árbol en la calle Esquel entre Derqui y Monroe, así como también el desprendimiento de una rama de gran porte en Echeverría, entre las mismas arterias.

Además, varios postes resultaron derribados, como el caso de la intersección de Mosconi y Lafinur. A esto se sumaron fallas en el funcionamiento de algunos semáforos sobre la avenida 844, producto de las fuertes ráfagas de viento.

Desde el área de Servicios Públicos indicaron que personal de Defensa Civil y de Alumbrado Público trabajó rápidamente en los distintos puntos afectados para atender las emergencias y comenzar con las tareas de normalización.

A pesar de la intensidad del temporal, destacaron que los arroyos se mantuvieron dentro de su cauce y que todas las estaciones de bombeo funcionaron correctamente, evitando anegamientos de gravedad.

En ese sentido, señalaron que, si bien se registraron inconvenientes puntuales, no hubo mayores complicaciones y la situación general en Quilmes se encuentra bajo control, con equipos municipales desplegados en el territorio.