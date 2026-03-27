Reabrió el Roverano: Quilmes recupera un ícono cultural con una muestra impactante

La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, participó este jueves de la reinauguración del Museo de Artes Visuales "Víctor Roverano", ubicado en Rivadavia 498, donde además recorrió la muestra fotográfica "50 años-Nunca Más", una propuesta que invita a reflexionar sobre la memoria colectiva a medio siglo del golpe de Estado cívico-militar de 1976.

La exposición fue organizada en conjunto con ARGRA y reúne imágenes pertenecientes al archivo de su Fototeca, además del relevamiento de centros clandestinos de detención realizado en 1984. La muestra forma parte de la reapertura de uno de los espacios culturales más emblemáticos del distrito, luego de una importante puesta en valor realizada con fondos 100% municipales.

"Desborda la emoción. Es un orgullo para el equipo de trabajo que conforma la gestión de nuestra querida compañera Mayra Mendoza, que se comprometió desde el primer día a poner a la cultura, a la identidad quilmeña en el centro de la escena", expresó Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, y la secretaria de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos, Bárbara Cocimano, con quienes recorrió las instalaciones renovadas.

En esa línea, la jefa comunal interina destacó el esfuerzo realizado para recuperar el museo. "Es un esfuerzo enorme de la gestión que con 100 por ciento de fondos municipales hizo posible que hoy el Roverano vuelva a reabrir sus puertas y a ser un espacio donde la cultura vive y late, y que lo sepan las nuevas generaciones", remarcó.

Por su parte, Ramírez valoró la importancia de sostener espacios públicos vinculados a la cultura y la comunidad. "Poder contar con estos espacios que son abiertos y además son accesibles, por esta posibilidad de poder estar, mirar y sobre todo de poder transitarlos en comunidad. Ese es el gran aporte a la cultura y de una gestión que la tiene como eje", sostuvo.

A su vez, el director de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda, celebró la reapertura del espacio y subrayó la continuidad de una política cultural sostenida. "Estamos muy contentos de ser parte de este proceso de trabajo. Y obviamente, queremos agradecer que existe una gestión que ya hace 6 años, tiene a la cultura como un derecho fundamental", afirmó.

Memoria, patrimonio y arte

Además de la muestra principal, en el museo también quedó inaugurada la exhibición "Roverano en carteles", una selección de afiches originales de distintas muestras realizadas en la institución, que permite reconstruir parte de su historia cultural, especialmente durante la década del 80.

La propuesta incluye referencias a exposiciones de reconocidos artistas como Antonio Berni, Carlos Alonso, Antonio Seguí, Juan Del Prete y Garaycochea, y se suma a la apuesta por revalorizar el patrimonio artístico e histórico del espacio.

Obras de puesta en valor

La reinauguración del museo se concretó luego de una serie de obras de reacondicionamiento integral destinadas a mejorar las condiciones edilicias y optimizar la conservación del patrimonio.

Entre los trabajos realizados se destacan el recambio integral del techo y la zinguería, la renovación de cielorrasos, la reparación de paredes afectadas por humedad, el acondicionamiento del depósito, mejoras en la instalación sanitaria, y la puesta en valor del área de Talleres Barriales.

Uno de los puntos centrales de la intervención fue la reorganización del espacio destinado al acervo patrimonial. En ese sentido, se amplió el sector conocido como "la pecera", lo que permite mejorar las condiciones de conservación de las obras y, al mismo tiempo, hacer visible parte del patrimonio desde la Sala 1 para quienes visiten el museo.

Además, se realizaron tareas generales de limpieza, pintura, incorporación de nuevos paneles expositivos y ajustes en la instalación eléctrica, con trabajos llevados adelante junto al equipo de Arte Público y Muralismo y personal del propio museo.

Un museo histórico con mirada al futuro

Fundado en 1944, el Museo Roverano cuenta con un patrimonio de más de 600 obras, que abarcan desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, con producciones de artistas locales, regionales y nacionales.

En los últimos años, la institución profundizó su rol como museo, fortaleciendo las tareas de preservación, estudio y exhibición de su acervo, además de consolidar una programación activa de muestras temporales, actividades educativas y encuentros culturales.

De cara a 2026, el espacio proyecta una agenda basada en convocatorias públicas, con el objetivo de fortalecer el vínculo con artistas y gestores culturales y consolidarse como un lugar de referencia para la producción, exhibición y reflexión sobre las artes visuales en Quilmes.

De la jornada también participaron el subsecretario de Derechos Humanos local, Hugo Colaone; la directora de Relaciones Internacionales, Amparo Sayago; el coordinador del Museo Histórico Fotográfico y presidente de ARGRA, Sebastián Vricella; además de funcionarios, reporteros gráficos, vecinos y vecinas.